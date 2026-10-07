«Как конфетку у ребёнка отобрать». Хирн — о конфликте с Уайтом

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о конфликте с президентом UFC и основателем Zuffa Boxing Даной Уайтом.

— На неделе боя как ты думаешь, что произойдёт с пресс-конференциями? Думаешь, он будет главным на подиуме, как обычно? Думаешь, он будет в центре внимания? Как ты думаешь, что произойдёт?

— Он будет там, только если мы позволим ему там быть. Вот и всё. И, опять же, у меня нет… Ну, я хочу, чтобы этот бой был как можно крупнее. Так что все о нём говорят. Это безумие. Я мог бы попробовать пройтись по улице. Неважно, где я, в какой стране. «Йо, Эдди надрал задницу Дане, уничтожил, бла-бла-бла». Это отлично для боя. Но в конечном итоге это станет немного скучным. Так что у меня нет проблем с тем, чтобы Дана Уайт был на пресс-конференции.

О боже, я бы на самом деле с удовольствием вытащил бы его туда. Но ты должен дать нам схлестнуться. Нельзя задать мне один вопрос, как сделал Макс Келлерман. Нужно действительно дать этому развернуться и разыграться. И если ты думаешь, что уже видел что-то, подожди, пока увидишь, как я окажусь перед ним на пресс-конференции.

— Что бы ты сказал ему первым делом?

— Нет, я не планирую такие вещи. Что придёт мне в голову в тот момент, то и скажу. Множество вопросов о боксёрской индустрии. Просто, чувак, это было бы как конфетку у ребёнка отобрать.

— Опять с младенцами. В прошлый раз он избивал младенцев, теперь конфетка у ребёнка?

— Ну, я не избиваю младенцев. Я просто отбираю конфетку у одного. Я думал, это немного поскромнее, — сказал Хирн на YouTube-канале Ariel Helwani.

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