Уайт отреагировал на желание Хирна встретиться в очном формате

Президент UFC Дана Уайт после состоявшегося во вторник турнира Dana White's Contender Series высказался о желании промоутера Эдди Хирна устроить очную встречу.

«Встречи между нами так и не было, потому что это было бы странно, если бы Дана Уайт не пришёл на Dana White's Contender Series во вторник. Я не пропустил ни одного ивента за 10 лет, несмотря ни на что, а затем у меня была пресс-конференция и [промоутерский] бой в Юте. Причина, по которой в тот день была проведена пресс-конференция, заключалась в том, что это оказался день, который был свободен у Турки [Аль аш-Шейха]. Турки хотел быть на пресс-конференции, и поэтому так вышло. Здесь абсолютно ноль путаницы. Всё, что я говорил с тех пор, как давно я это сказал, — правда. Теперь он открыт для встречи со мной — о чём? Для чего нам надо встретиться?» — приводит слова Уайта MMAJunkie.