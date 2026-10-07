Пико заявил, что Евлоев может победить Волкановски только одним способом

Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Аарон Пико высказался о поединке Мовсара Евлоева и Александра Волкановски.

«По моему мнению, чтобы Мовсар выиграл этот бой, ему нужно его нокаутировать. Потому что я думаю, что удержать Волкановски в партере не так просто. Я имею в виду, он всегда предпочитает ударную технику. С Исламом он дал настоящий бой, и Исламу было трудно перевести его в партер и удержать там. И да, я не думаю, что это… Я думаю, Мовсар точно не сможет его перевести, но проблема даже не в этом, а в том, чтобы удержать его.

Волкановски будет вставать на ноги, он будет двигаться вперёд и назад, читать Мовсара, и в стойке, я думаю, Волк его превосходит, так что, думаю, чтобы Мовсару победить, ему придётся его нокаутировать, поймать в удушающий или что-то в этом духе», — сказал Пико на YouTube-канале Full Mount MMA.