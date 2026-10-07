Уайт: Джошуа и Фьюри дерутся, а Хирн на шоу Хельвани говорит обо мне. Почему?

Президент промоушена UFC Дана Уайт вновь раскритиковал промоутера Эдди Хирна.

«Его слова про мой запрет на появление там звучат так, будто у него невероятный судебный иск. Ты, *****, серьёзно сейчас? Он говорил об Эй-Джее и Фьюри? Окей, это всё, что имеет значение. Кого моё участие, *****, волнует? Был ли я неправ в чём-либо, что сказал? Пока нет. Ни в чём. Я продюсирую этот бой. Я продвигаю этот бой. Я буду на этом бою, а затем сразу полечу обратно в Вегас на ивент UFC. Все мои продюсеры и ребята, которые руководят производством, полетят со мной. У нас уже была встреча. Встреча была в начале недели.

Это теперь так, *****, глупо, и тот факт, что вы, ребята, вообще задаёте мне эти вопросы. Если он на шоу Ариэля Хельвани, сколько бы он там ни был, он говорит обо мне? Почему? Почему я главная тема? Эй-Джей и Фьюри дерутся. Эти ребята заработают очень много денег. Бой наконец состоялся. Всё, что я говорил о своём участии в этом бое, было абсолютной правдой. Кто-нибудь хочет это оспорить? Я неправ?» — приводит слова Уайта MMAJunkie.