Каллум Смит подписал контракт на бой против Дмитрия Бивола
Обязательный претендент по линии WBO, временный чемпион мира WBO из Великобритании Каллум Смит подписал официальные бумаги на бой против объединённого чемпиона мира Дмитрия Бивола.
«Сегодня мы закончили долгие переговоры с командой Каллума Смита, все необходимые документы для организации поединка против Дмитрия Бивола подписаны. Организатором титульного поединка выступает компания RCC Boxing, и в декабре мы сделаем этот бой в Екатеринбурге. Как мы и говорили, планируемая дата 12 декабря. Сейчас необходимо дождаться согласований от WBO, WBA, IBF и The Ring, после чего состоится официальный анонс», — приводит слова генерального директора RCC Boxing Германа Титова пресс-служба организации.
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