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Каллум Смит подписал контракт на бой против Дмитрия Бивола

Каллум Смит подписал контракт на бой против Дмитрия Бивола
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Обязательный претендент по линии WBO, временный чемпион мира WBO из Великобритании Каллум Смит подписал официальные бумаги на бой против объединённого чемпиона мира Дмитрия Бивола.

«Сегодня мы закончили долгие переговоры с командой Каллума Смита, все необходимые документы для организации поединка против Дмитрия Бивола подписаны. Организатором титульного поединка выступает компания RCC Boxing, и в декабре мы сделаем этот бой в Екатеринбурге. Как мы и говорили, планируемая дата 12 декабря. Сейчас необходимо дождаться согласований от WBO, WBA, IBF и The Ring, после чего состоится официальный анонс», — приводит слова генерального директора RCC Boxing Германа Титова пресс-служба организации.

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