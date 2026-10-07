«Винс Макмэн поступил со мной так в WWE». Уайт — о недовольстве де ла Хойи

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недовольство промоутера Оскара де ла Хойи турниром Zuffa Boxing, где подрались Райан Гарсия и Конор Бенн.

«Я бы никогда так не поступил. Слушайте, моя неприязнь к Оскару де ла Хойе очень хорошо известна. Он это знает, я это знаю, и это взаимно. Но я бы никогда не позволил кому-то прийти на мероприятие и сделать такое. Такое случалось со мной. Винс Макмэн сделал это со мной на первом реслинг-матче Ронды [Роузи в WWE]. Я приехал к кассе — я ***** прилетел в Новый Орлеан, приехал, и мне сказали: «О, у нас для вас нет билетов». Я сказал: «Это дерьмово». Я начал звонить — в итоге они достали мне билеты, и я был на этих трибунах. Я через всё это прошёл. Я бы не сделал этого даже врагу; я бы не сделал этого.

Оскар знал, что у него есть билеты. Оскар знал, где он сидит. Оскар должен был прибыть с чёрного хода, как все знаменитости, в VIP-зону для знаменитостей, и он всё это знал. Я не говорю, что в его голове не было мысли: «Может, эти ребята сделают такое», но давайте просто прямо и открыто об этом: я бы никогда так не поступил ни с кем. И были другие парни, которые чувствовали то же самое. Я знаю, что [Маурисио] Сулейман из WBC чувствовал то же самое и некоторые другие ребята. Я бы так не поступил. Слушайте, если ты мне не н