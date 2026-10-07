15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Браун: единственный аргумент против продвижения Хокита — Волков заслуживает титульник

Браун: единственный аргумент против продвижения Хокита — Волков заслуживает титульник
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Браун заявил, что Александр Волков достоин титульного поединка больше, чем Джош Хокит.

«Мой единственный аргумент против продвижения Хокита — я думаю, [Александр] Волков заслуживает титульного боя больше. Я думаю, он, вероятно, самый достойный претендент прямо сейчас, чтобы выйти в октагон за титул вместо Хокита. Хокит получил этот шанс благодаря своим разговарам и благодаря своим выходкам. Справедливо. Игра есть игра. Это развлечение, а не спорт; не забывайте об этом.

«Заслуживает» — не то слово, чтобы разбрасываться им в этом дерьме; «заработал» — всё это чушь. Мы это понимаем. Я понимаю, почему в UFC это делают», — приводит слова Брауна MMAFighting.

Материалы по теме
«Я превратился в гейткипера». Почему UFC не нужен Александр Волков
«Я превратился в гейткипера». Почему UFC не нужен Александр Волков