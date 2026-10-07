Браун: единственный аргумент против продвижения Хокита — Волков заслуживает титульник

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Браун заявил, что Александр Волков достоин титульного поединка больше, чем Джош Хокит.

«Мой единственный аргумент против продвижения Хокита — я думаю, [Александр] Волков заслуживает титульного боя больше. Я думаю, он, вероятно, самый достойный претендент прямо сейчас, чтобы выйти в октагон за титул вместо Хокита. Хокит получил этот шанс благодаря своим разговарам и благодаря своим выходкам. Справедливо. Игра есть игра. Это развлечение, а не спорт; не забывайте об этом.

«Заслуживает» — не то слово, чтобы разбрасываться им в этом дерьме; «заработал» — всё это чушь. Мы это понимаем. Я понимаю, почему в UFC это делают», — приводит слова Брауна MMAFighting.