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Генри Сехудо ответил, в каком случае Двалишвили может побить Петра Яна в третьем бою

Генри Сехудо ответил, в каком случае Двалишвили может побить Петра Яна в третьем бою
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39-летний победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо ответил, в каком случае грузин Мераб Двалишвили может побить действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна в третьем бою. Их трилогия пройдёт 24 октября на турнире UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Да, думаю, да. Но Мерабу нужно быть злым. Я говорил ему это: «Верни эту чёртову злость, Мераб. Мы пили вино в Грузии, и я сказал: «Ты знаешь, почему ты победил Петра Яна? Помнишь, что ты сказал в самом конце? Я могу проиграть кому угодно, только не ему».

Ты должен вернуться и вернуть это соперничество. Хватит быть таким ****** скромным. В каждом из нас сидит мудак, и, думаю, тебе нужно выпустить это дерьмо наружу. У Мераба всё дело в настрое. Если у Мераба будет правильный настрой, такое видение и тот самый «бензобак» с постоянными переводами, то он может сделать с Петром Яном то же, что в в первом бою. Я действительно в это верю», — приводит слова Сехудо портал talkSPORT.

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