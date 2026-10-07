35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым на открытии стадиона «Бишкек Арена».

«Кыргызстан, спасибо за гостеприимство», — подписал фото Махачев, опубликовав их на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Махачева

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.