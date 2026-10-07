«Отдаю ему предпочтение». Пётр Ян назвал победителя в поединке Волкановски — Евлоев

33-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался насчёт предстоящего поединка между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг соотечественником Мовсаром Евлоевым. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ.

«Что касается данного поединка, если Волкановски будет в хорошей форме, в хороших кондициях, то Мовсару придётся непросто. Получается, чтобы Мовсару выиграть у Волкановски, ему надо будет его либо засабмитить, либо нокаутировать. Вот, два варианта. Волкановски всё же более такой, знаешь, он и в стойке работает, и хорошо защищается. В поединках с Исламом он это показал. В первом бою Алекс показал, что его непросто держать на земле. Интересный поединок. [Шансы] 55 на 45, я думаю. Отдаю предпочтение Волкановски», — сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.