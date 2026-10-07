«Не станет ли это концом для него?» Биспинг обеспокоился за Перейру из-за боя с Павловичем

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг выразил обеспокоенность решением бразильца Алекса Перейры согласиться на поединок с россиянином Сергеем Павловичем.

«Я фанат Алекса Перейры, но говорю правду. Люди думают, будто бы я его хейтер. Это не так. Сейчас Алекс будет драться с Сергеем Павловичем на UFC 335. И у меня вопрос: может ли это стать концом Алекса Перейры? Я не говорю, что так и будет. И есть реальность, где он даже выигрывает этот бой.

Перейра довольно статичен. Да, у него абсурдная нокаутирующая мощь, и Алекс подарил нам несколько эффектных нокаутов левым хуком… Каждый его удар обладает абсурдной мощью, но Перейра не лёгкий и подвижный на ногах. Он не резвый, не двигается на челноке. Алекс идёт вперёд, ловит ритм — и бам, один удар отправляет людей спать. Это всё хорошо и замечательно, когда ты выступаешь в среднем весе и возвышаешься над соперниками. По большей части то же самое было и в полутяжёлом весе. Однако в тяжёлом весе это не так эффективно.

У Сергея Павловича 21 победа в ММА, из которых 16 были одержаны нокаутом. Правда, Сергей проиграл пару раз: уступил Александру Волкову решением судей, а также был нокаутирован Томом Аспиналлом в бою за временный пояс в тяжёлом весе. Но до этого Павлович нокаутировал всех.

Алексу ведь платят щедро, верно? Очень-очень щедро. Я не знаю точных данных, однако это определённо больше $ 5 млн за бой», — приводит слова Биспинга портал MMA Mania.