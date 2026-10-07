Шавкат Рахмонов намекнул, с каким бойцом UFC намерен сразиться в 2027 году

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов намекнул, что хотел бы в 2027 году сразиться с 27-летним непобеждённым бойцом UFC, занимающим третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорцем Майклом Моралесом.

«19-0 vs 19-0 (и Шавкат, и Майкл имеют рекорд на профессиональном уровне в ММА 19-0. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал одно из видео Рахмонов, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Профессиональный дебют Майкла в смешанных единоборствах состоялся в 2018 году. У эквадорца 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения в его рекорде в ММА.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.