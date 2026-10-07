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«100% готов драться за пояс». Дю Плесси сообщил, когда хочет провести следующий бой в UFC

«100% готов драться за пояс». Дю Плесси сообщил, когда хочет провести следующий бой в UFC
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси сообщил, когда хочет провести следующий бой в североамериканской лиге.

«Прямо сейчас, очевидно, матчмейкеры сделают бой Стрикленда и Имавова. Думаю, средний вес находится в немного странной ситуации. Кто получит следующий титульный бой? Я на 100% готов к этому [развитию событий]. У меня была травма. Я выпал на некоторое время, но сказал руководству, что буду готов драться в начале следующего года. Это интересно, поскольку не знаю, что они собираются делать. С кем они заставят меня драться? Они не заставят меня принимать бой с соперником ниже меня в топ-15. И прямо сейчас у нас есть Стрикленд, Имавов, Хамзат и я. Так что будет интересно. Думаю, бой Стрикленда и Имавова сыграет большую роль в том, что произойдёт со мной дальше», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.

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