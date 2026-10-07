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«Столкновение урагана и вулкана». Экс-чемпион UFC — о поединке Оливейра — Лопес

«Столкновение урагана и вулкана». Экс-чемпион UFC — о поединке Оливейра — Лопес
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Эдди Альварес поделился мнением относительно предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в лёгком весе, а ныне обладателем титула BMF бразильцем Чарльзом Оливейрой и бывшим претендентом на пояс UFC в полулёгком весе соотечественником Диего Лопесом. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 335.

«Это столкновение урагана и вулкана. Что за бой! Обожаю такое видеть в главном событии. Это заслуживает того, чтобы на кону стоял титул BMF, несомненно. Даже уровень джиу-джитсу у обоих невероятен. Так что даже увидеть их в партере было бы потрясающе. В стойке тоже было бы отлично. Думаю, перед нами представнет полноценный бой по смешанным единоборствам. И он может пройти в любой плоскости», — приводит слова Альвареса портал AgFight.

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