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«Самый лёгкий поединок в карьере Ислама». Ковингтон — о вероятном бое Махачева с Пратесом

«Самый лёгкий поединок в карьере Ислама». Ковингтон — о вероятном бое Махачева с Пратесом
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон поделился мнением насчёт потенциального противостояния между 35-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым и вторым номером рейтинга UFC в полусреднем весе бразильцем Карлосом Пратесом.

«Не-а, без шансов, брат. Карлосу нечего ему противопоставить. Он просто чистый ударник. Это будет самый лёгкий бой в карьере Махачева. Он переведёт его в партер и заставит сдаться… Ему нужно бросить курить сигареты, если он вообще хочет стать настоящим чемпионом», — приводит слова Ковингтона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

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