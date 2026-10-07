«Самый лёгкий поединок в карьере Ислама». Ковингтон — о вероятном бое Махачева с Пратесом

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон поделился мнением насчёт потенциального противостояния между 35-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым и вторым номером рейтинга UFC в полусреднем весе бразильцем Карлосом Пратесом.

«Не-а, без шансов, брат. Карлосу нечего ему противопоставить. Он просто чистый ударник. Это будет самый лёгкий бой в карьере Махачева. Он переведёт его в партер и заставит сдаться… Ему нужно бросить курить сигареты, если он вообще хочет стать настоящим чемпионом», — приводит слова Ковингтона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.