«Стерлинг — везунчик, О'Мэлли — пудель». Пётр Ян дал краткую характеристику бойцам UFC

33-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян дал краткую характеристику некоторым бойцам североамериканской лиги.
— Иэн Гэрри?
— Смешной. Он много болтает, но мало делает (улыбается).
— Брайс Митчелл?
— В своём мире живёт, инопланетянин.
— Шон Стрикленд?
— Сумасшедший.
— Пэдди Пимблетт?
— Он много болтает, но мало делает.
— Алджамейн Стерлинг?
— Везунчик.
— Чарльз Оливейра?
— Грэпплер.
— Шон О'Мэлли?
— Пудель.
— Мераб Двалишвили?
— Сломанная машина, — сказал Ян в интервью на YouTube-канале Full Violence.
Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.
В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.