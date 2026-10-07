«Стерлинг — везунчик, О'Мэлли — пудель». Пётр Ян дал краткую характеристику бойцам UFC

33-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян дал краткую характеристику некоторым бойцам североамериканской лиги.

— Иэн Гэрри?

— Смешной. Он много болтает, но мало делает (улыбается).

— Брайс Митчелл?

— В своём мире живёт, инопланетянин.

— Шон Стрикленд?

— Сумасшедший.

— Пэдди Пимблетт?

— Он много болтает, но мало делает.

— Алджамейн Стерлинг?

— Везунчик.

— Чарльз Оливейра?

— Грэпплер.

— Шон О'Мэлли?

— Пудель.

— Мераб Двалишвили?

— Сломанная машина, — сказал Ян в интервью на YouTube-канале Full Violence.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.