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«Стерлинг — везунчик, О'Мэлли — пудель». Пётр Ян дал краткую характеристику бойцам UFC

«Стерлинг — везунчик, О'Мэлли — пудель». Пётр Ян дал краткую характеристику бойцам UFC
Комментарии

33-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян дал краткую характеристику некоторым бойцам североамериканской лиги.

— Иэн Гэрри?
— Смешной. Он много болтает, но мало делает (улыбается).

— Брайс Митчелл?
— В своём мире живёт, инопланетянин.

— Шон Стрикленд?
— Сумасшедший.

— Пэдди Пимблетт?
— Он много болтает, но мало делает.

— Алджамейн Стерлинг?
— Везунчик.

— Чарльз Оливейра?
— Грэпплер.

— Шон О'Мэлли?
— Пудель.

— Мераб Двалишвили?
— Сломанная машина, — сказал Ян в интервью на YouTube-канале Full Violence.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

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