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Пётр Ян назвал условие, при котором будет готов подраться за пояс UFC в полулёгком весе

Пётр Ян назвал условие, при котором будет готов подраться за пояс UFC в полулёгком весе
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33-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян сообщил, что будет готов подняться в полулёгкий вес ради возможности завоевать второй пояс UFC, когда чемпионом будет не австралиец Александр Волкановски.

«Я бы, возможно, поднялся выше, да. Просто в 66 кг мой друг Алекс [Волкановски], не хотелось бы его бить», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале Full Violence.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

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