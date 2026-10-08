Пётр Ян оценил впечатляющую победу нокаутом Армана Царукяна в бою с Маурисио Руффи

33-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян оценил выступление соотечественника Армана Царукяна в бою с бразильцем Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), и завершилось победой Бэтмена нокаутом в первом раунде.

«Очень интересно, Арман сработал разнообразно, чего не ожидала команда Руффи, и одержал победу таким мощным нокаутом», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале Full Violence.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.