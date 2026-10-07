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Экс-чемпион UFC: для Алекса Перейры бой с Павловичем — это не прогулка по парку

Экс-чемпион UFC: для Алекса Перейры бой с Павловичем — это не прогулка по парку
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335.

«Если он выйдет против Павловича и действительно проиграет, а вероятность этого реальна, то куда Алекс двинется дальше? В таком случае он не будет в очереди за титульником в ближайшее время, ему придётся выиграть не один бой, а два или три. И вообще — хочет ли Алекс Перейра этого? Хочет ли этот парень быть просто претендентом в тяжёлом дивизионе? Для Перейры поединок с Сергеем — это не прогулка в парке… Павлович может нокаутировать Алекса Перейру», — приводит слова Биспинга портал Bloody Elbow.

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