Мурат Гассиев: хочу драться с победителем поединка Фьюри — Джошуа

Регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал, что надеется встретиться с победителем предстоящего противостояния между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Я хочу драться с победителем. Бой с Эй-Джеем будет особенно интересным. Прежде всего питаю огромное уважение к нему. Великий чемпион с великолепной профессиональной карьерой и победой в Олимпиаде. Это хороший поединок для всех любителей бокса, поскольку Энтони — это настоящий боец, он никого не боится. Джошуа ни от кого не бегает», — приводит слова Гассиева портал talkSPORT.

Российский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 34 победы, из которых 27 были одержаны нокаутом, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В профи Гассиев дебютировал в сентябре 2011 года.