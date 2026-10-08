Мурат Гассиев сообщил, что может провести следующий бой в конце 2026 года

Регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев выразил уверенность в том, что будет готов провести следующий поединок в декабре 2026 года.

«Считаю ли я, что могу снова выйти в ринг в этом году? Почему бы и нет? Возможно, да, Скорее всего, в последние дни декабря, 15 или 16 декабря, поскольку после этого будут важные дни, Новый год и так далее. Вероятно, в конце года, а может быть, в январе или феврале. Это не имеет значения.

Я начал тренироваться всего месяц назад, постепенно. Серьёзного тренировочного лагеря пока нет, только немного бега, прыжки со скакалкой и бои с тенью. Просто готовлю свой организм к тяжёлой работе», — приводит слова Гассиева портал talkSPORT.

Российский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 34 победы, из которых 27 были одержаны нокаутом, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В профи Гассиев дебютировал в сентябре 2011 года.