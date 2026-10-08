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Стрикленд заявил, что раздумывает о переходе в бокс, намекнув на несправедливость в UFC

Стрикленд заявил, что раздумывает о переходе в бокс, намекнув на несправедливость в UFC
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Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд заявил, что рассматривает возможность перейти в бокс.

«Если честно, если в UFC ничего не изменится, я уже немного устал от всего этого.

Макгрегору платят $ 30 млн за 30 секунд боя, а нам не хотят платить даже малую долю этой суммы. Подумываю просто перейти в полутяжёлый вес, выполнить условия своего контракта и подраться с Джейком Полом. Звучит весело.

Просто сложно на это смотреть: Макгрегор получает $ 30 млн, какой-то посредственный боксёр — $ 15 млн. Мысль о том, чтобы отказаться от своего пояса, перейти в полутяжёлый вес, как можно быстрее выполнить условия контракта, а потом подраться с Джейком и заработать столько же, сколько получают эти парни, выглядит чертовски заманчиво», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети X.

В последнем бою 35-летний американец встретился с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 328 и одержал победу раздельным решением судей. Благодаря этому успеху Стрикленд завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе во второй раз в карьере.

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