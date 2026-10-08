«В этот раз буду действовать умнее». Двалишвили — о предстоящем бое с Петром Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал о предстоящем третьем поединке с россиянином Петром Яном, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Сейчас очень воодушевлён. Думаю, самое главное — я должен хорошо проявить себя на протяжении пяти раундов.

Всегда тяжело тренируюсь и хотел бы, чтобы бой состоялся уже на следующей неделе, потому что сейчас я в отличной форме. Но теперь мне предстоят ещё хорошие тяжёлые тренировки. Однако самое важное — сам бой.

Я должен показать себя, показать, кто я такой, верю, что смогу снова выиграть пояс. В техническом плане в прошлый раз я пытался действовать агрессивно, драться жёстче, но в этот раз буду действовать умнее.

Стараюсь не слишком много думать о поясе, потому что хочу просто выиграть этот бой. Но теперь, когда ты мне об этом напомнил… И сейчас ещё приятнее было бы завоевать его во второй раз», — сказал Двалишвили на видео, которое опубликовал официальный аккаунт UFC в социальной сети X.

Первый поединок бойцов прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025-го Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.