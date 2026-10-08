Имавов подкараулил Стрикленда и пытался наброситься на него из-за затягивания боя

Французский боец UFC Нассурдин Имавов вступил в словесную перепалку с чемпионом среднего веса Шоном Стриклендом и попытался наброситься на него.

Предположительно, всё случилось в Лас-Вегасе в зале американца. Имавов подошёл к Стрикленду и поинтересовался, в чём заключается его проблема и почему тот до сих пор не подписал новый контракт.

«Деньги? У меня есть деньги, я могу дать тебе. Эй, я здесь! Ты куда идёшь?» — сказал Имавов. Стрикленд не стал вступать в длительный диалог и начал уходить, после чего Имавов бросился ему вдогонку, но был остановлен.

Позже Стрикленд отреагировал на произошедшее в социальных сетях.

«Какой кринж. Его напарник по тренировкам знает наше расписание, поскольку раньше тренировался с нами. По вторникам и четвергам в 10 утра мы занимаемся в зале Extreme. Но вместо этого они решили прийти в UFC PI, где есть охрана, чтобы снять контент.

Вот что я называю кринжем. Весь этот контент был постановочным. В худшем случае ситуация получилась просто немного неловкой: четыре мужика с айфонами и охрана. Мне было просто неловко», — написал Стрикленд.

Напомним, различные источники сообщают, что Шон недоволен гонорарами UFC и не спешит подписывать контракт на чемпионский бой с Имавовым.