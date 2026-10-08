Джейк Пол пригласил Шона Стрикленда в MVP на фоне конфликта с UFC. Американец ответил

Владелец лиги MVP Джейк Пол обратился к американскому бойцу Шону Стрикленду на фоне его критики финансовых условий в UFC и возможного ухода из организации.

Пол написал Стрикленду в социальных сетях, предложив ему рассмотреть переход в его промоушен.

«Шон Стрикленд, вижу твои сообщения. Но у тебя закончился контракт? Скажи своему «промоутеру», чтобы он позвонил MVP», — написал Пол в Х.

Стрикленд ответил, что пока не определился со своим будущим и не решил, стоит ли ему разрывать контракт с UFC.

«Я ещё не решил, хочу ли разорвать свой контракт, но должен сказать: сейчас идея набить тебе лицо звучит гораздо лучше, чем продолжение выступлений в UFC», — заявил Стрикленд.

Ранее американец неоднократно критиковал UFC из-за уровня выплат бойцам и заявлял о недовольстве своим финансовым положением. На этом фоне Стрикленд допустил возможность ухода из крупнейшей ММА-организации мира.