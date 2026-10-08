«В бизнесе должны быть люди, которые не нравятся». Экс-боец UFC — о Хоките

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Браун высказался о тяжеловесе Джоше Хоките.

«В этом бизнесе должны быть парни, которые тебе не нравятся. Именно это делает всё ещё более интересным: некоторые люди или Дана [Уайт] его не любят, и он играет на этом. Он делает всё дерьмо специально, чтобы определённые люди его не любили. Это работает. Думаю, это хорошо для спорта.

Пока он не заходит слишком далеко, как Конор [Макгрегор] зашёл слишком далеко. Со временем он эволюционировал, и это стало менее оригинальным. Ты должен постоянно превосходить самого себя. Когда он превосходил себя, это зашло слишком далеко.

Многие бы поспорили, что [Хокит] начал переходить черту, когда заговорил о Мишель Обаме. Если он продолжит идти по этой линии, тогда это может действительно начать отталкивать людей. Прямо сейчас он на том пороге, когда он нас бесит, но на самом деле ничего не портит. Некоторые раздражены этим, однако мы смотрим. Вот что важно», — приводит слова Брауна MMA Fighting.