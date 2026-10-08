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Пётр Ян задумался о переходе в полулёгкий вес, но не хочет драться с Волкановски

Пётр Ян задумался о переходе в полулёгкий вес, но не хочет драться с Волкановски
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Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что рассматривает возможность перехода в полулёгкий дивизион в будущем, но не хочет драться с чемпионом в этом весе Александром Волкановски.

«Ну, если кто-то (речь о Джошуа Ване. — Прим. «Чемпионата») бы поднялся [в весе и бросил бы мне вызов] — это вопрос уже, наверное, к тому, кто подниматься будет. Я бы, возможно, поднялся выше. Просто в 66 килограммах мой друг Алекс… Не хотелось бы его бить», — сказал боец в подкасте Full Violence.

Ян (20-5) вернул титул в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили (21-5) в декабре прошлого года, более чем через два года после поражения в их первой встрече. Он должен защитить пояс в третьем бою с Двалишвили на UFC 333 24 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Волкановски (28-4) в тот же вечер защищает титул в полулёгком весе с непобеждённым претендентом Мовсаром Евлоевым (20-0).

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