Ковингтон — о Стивсоне: много плохой энергии от Джонса — он кусок дерьма, избивает женщин

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон заявил, что Гейбл Стивсон должен уйти из лагеря Джона Джонса для успешной карьеры.

«Это было жалко. Это было стыдно. Чувак, ты всегда был победителем, ты побеждал всю свою жизнь, прими своё поражение как мужчина. Почему ты убегаешь из клетки в слезах, убегая от своей реальности? Твоя реальность в том, что тебя нокаутировали. Ты опустил руки; ты не был готов к этому моменту.

Думаю, много плохой энергии переходит на него от Джона Джонса… Он кусок дерьма. Он избивает женщин, это демон, злой человек. Все химикаты, которые он вкладывал в своё тело, стероиды, всю свою карьеру. Множество проваленных тестов, пикограммы, наркотики, кокаин, вечеринки, женщины, проститутки! Он просто нехороший человек. Такая энергия переходит на кого-то другого. И Гейбл думает, что это круто. «О, я тусуюсь с одним из величайших бойцов всех времён. О, я такой крутой!» Но на самом деле он просто убивает себя. Он рушит свою собственную карьеру, потому что энергия — это всё. Ты теперь берёшь энергию от парня, который буквально демон, и вкладываешь её в свою карьеру, и он наполняет твою голову ложной надеждой, говорит тебе все эти вещи, но это не реальность. И теперь он встретил свою реальность, он был расстроен, и нам нужно посмотреть, как он вернётся.

Не знаю, вернётся ли он. Ему нужно действительно настроиться, и ему нужно сменить лагерь. Полагаю, ему нужно пойти получить настоящие спарринги, попасть в большой лагерь и убрать этого куска дерьма, уголовника, ужасного человека, избивающего женщин, из своего угла. Джон Джонс грязный, братан. Убери этого парня оттуда. Ему просто нравится внимание. Ему нравится хайп и слава, влияние, которое приходит от тусовки с Джоном Джонсом. Это просто печально. Он может добиться гораздо большего. Ему есть что доказывать и делать, и он просто не осознаёт, что самое большое, что его сдерживает, — это его секундант», — сказал Ковингтон на YouTube-канале Ariel Helwani.