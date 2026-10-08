«Мы начинали с одной комнаты, но я добился в 10 раз больше». Джонс ответил Ковингтону

Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе Джон Джонс ответил бывшему временному чемпиону организации в полусреднем весе Колби Ковингтону, который ранее связал поражение Гейбла Стивсона с негативной энергией Джонса.

«Колби, думаю, свою глубокую ненависть ты направляешь не на того темнокожего парня. Это [Камару] Усман разбил тебе лицо, а не я.

Забавно, что ты списываешь поражение Гейбла на мою негативную энергию. Тем временем я непобеждённый боец, который живёт настоящей американской мечтой. До того, как нашего парня поймали, он финишировал каждого соперника в первом раунде. Твоя логика вообще не имеет смысла.

Мне также забавно, что именно ты рассуждаешь о моей якобы негативной энергии. Я путешествую по миру в одиночку, меня повсюду окружает толпа фанатов, а тебе нужна постоянная охрана в собственной стране. Ты раз в квартал выходишь на интервью, чтобы поговорить обо мне, какой я ужасный человек. Парень, ты одержим мной. Это очевидно даже слепому.

Мы начинали с одной комнаты в общежитии, но я добился и заработал буквально в 10 раз больше, чем ты. Искренне надеюсь, что однажды тебе станет лучше. Даже обращать на тебя внимание неприятно… снова», — написал Джонс в социальной сети Х.