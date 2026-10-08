Ковингтон: Джонс, мне жаль, что Стивсон не может держать удары тяжеловесов, как твоя жена

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон продолжил конфликт с Джоном Джонсом.

«То, что я говорю, беспокоит тебя только потому, что это правда [Джон Джонс]. Ты нарциссический абьюзивный социопат. Твои достижения внутри октагона не делают тебя лучшим человеком за его пределами. И эти же достижения определённо не дают тебе права издеваться над женщинами, Джон. В конце концов, мне жаль Гейбла, оказавшегося в такой ситуации… Жаль, что он не может держать удары тяжеловесов так же хорошо, как твоя жена. Если Гейбл [Стивсон] действительно заботится о продвижении своей карьеры, ему следует уйти от тебя и пойти тренироваться с настоящим мужчиной, таким как Даниэль Кормье», — написал Ковингтон в социальной сети Х.