«Очень деморализует». Дю Плесси — об отсутствии поединков у Аспиналла из-за травмы

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о длительном отсутствии экс-чемпиона организации 33-летнего британца Тома Аспиналла, который восстанавливается после травмы глаза.

«Он один из лучших. Молодой, но уже не настолько. Всегда грустно видеть, как он проводит свои лучшие годы вне спорта из-за травм. Не думаю, что раньше это так сильно сказывалось на нём психологически. Но сейчас прошёл уже год, а он по-прежнему не может драться. Это очень деморализует», — сказал дю Плесси в подкасте

Fight Forecast.

Аспиналл не выступал с октября 2025 года, когда его бой с Сирилем Ганом на UFC 321 закончился без результата из-за тычка в глаз со стороны француза. Позже у него диагностировали двусторонний синдром Брауна — редкое состояние, влияющее на движение глазных мышц. После нескольких операций и повторной травмы на тренировке Аспиналл решил отказаться от пояса, чтобы не тормозить дивизион.