В Мексике во время реслинг-поединка после приёма умер 75-летний рефери

7 октября в мексиканском реслинг-промоушене El Patron Espectaculos Lucha Librе произошла трагедия, в результате которой скончался 75-летний арбитр Херардо Герман Пинеда, выступавший в реслинге под именем Эль Бухо.

Эль Бухо обслуживал матч двух лучадоров — Маскара Саграды и Ихо де Фишмана. В ходе поединка Пинеда принял несколько рефери-бампов . В ходе одного из них де Фишман провёл Эль Бухо «скупслэм», после чего поединок продолжился.

Фото: Скриншот из социальных сетей

В концовке поединка де Фишман вновь провёл арбитру приём — один из самых опасных в реслинге — " пайлдрайвер ". После этого Эль Бухо потерял сознание.

В издании CageSide Seats сообщили, что во время шоу на арене не было врача и медицинской бригады. Эль Бухо пролежал без сознания несколько минут, так как зрители и бойцы были уверены, что он отыграет последствия после приёма. Позже, когда ситуация стала выглядеть подозрительно, матч был остановлен, а также были вызваны врачи. Прибывшие на ринг парамедики не смогли реанимировать рефери, констатировав его смерть. Полиция задержала де Фишмана и возбудила уголовное дело из-за возможного причинения смерти по неосторожности.