Джонс — Ковингтону: спасибо за отличную службу, Колби. Уверен, мы все тебя запомним

Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе Джон Джонс отреагировал на очередные высказывания бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона в свой адрес.

«А теперь посмотрите, что [Хоакин] Бакли с ним сделал — избил его как мальчишку. Иронично, что теперь он рассуждает, как люди получают по полной из-за уровня своей энергии? Объясните мне, как это вообще работает. Клянусь, сам не могу такое придумать.

Моего мальчика Колби унизил парень по имени Хоакин, а после своего последнего боя UFC расторг с ним контракт. Спасибо за отличную службу, Колби. Уверен, мы все тебя запомним», — написал Джонс в своём аккаунте в социальной сети Х.