Силва: Шевченко ошиблась, сказав, что титул теперь её. Буду хорошо заботиться о нём

29-летняя бразильская чемпионка UFC Наталия Силва отреагировала на вызов Валентины Шевченко.

«Прежде всего спасибо. Приятно, что у неё нашлось время посмотреть бой, правда (смеётся)? Нет, правда, приятно, что у тебя нашлось время следить за дивизионом, посмотреть, что происходит. Первое, в чём она уже ошиблась в том посте — это разговор, что пояс её. «Мой пояс. Я верну себе свой пояс». Пояс больше не её, пояс мой. Я чемпионка. Я боролась за это, заслужила это, так что теперь я чемпионка. Что касается того, чтобы хранить пояс без дела, ей не нужно беспокоиться, потому что я буду очень хорошо о нём заботиться.

Больше особо нечего ей сказать, честно. Вот и всё. Она считает, что я буду пассивна и он будет лежать дома, да? Но она сама брала паузу в год между боями. Она дралась раз в год, а теперь говорит, что пояс будет лежать у меня без дела?» — приводит слова Силвы MMA Fighting.