Роберт Уиттакер: название титула BMF звучит немного дешёво

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о титуле BMF («самый больной/плохой/суровый ублюдок», если переводить дословно, или же титул главного гангстера UFC).

«Во-первых, титул BMF — до сих пор его не понимаю. Рад за бойцов, которые его разыгрывают, потому что, думаю, они получают деньги на уровне чемпионских гонораров. Это своего рода дополнительный бонус, дополнительный стимул заработать больше денег таким способом, однако не понимаю смысла этого титула.

Хотя нет, просто не до конца с этим согласен. Во-вторых, почему бы нам не сделать больше титулов, как в боксе? Не знаю ответа на этот вопрос. Или, возможно, это просто супербои, потому что они проходят в качестве главных событий вечера. Нам ведь не нужно… Даже название BMF звучит немного дёшево, понимаете, о чём я?» — сказал Уиттакер в MMArcade Podcast.