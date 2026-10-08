Силва заявила, что хочет драться и не собирается ждать возвращения Шевченко

29-летняя бразильская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Наталия Силва рассказала, когда планирует провести следующий поединок после побед над Ван Цун 4 октября.

«Хочу драться скоро. Не хочу сидеть без дела. Люблю драться. Я не получала травм, не получаю травм в своих боях, так что хочу воспользоваться своей молодостью. Хочу драться чаще. Считаю, что к началу года, в первой половине года, я уже захочу драться.

Честно говоря, больше не беспокоюсь о Валентине. Я хотела драться с ней, потому что она была чемпионкой, потому что у неё было то, что я хотела, у неё был пояс. Теперь она это или кто-то другой, это уже не имеет значения. Я теперь чемпионка, именно я должна защищать титул. Мне даже не нужно думать о Валентине. Если она захочет драться, когда вернётся, и не будет другого боя, который должен состояться, можем подраться, но мы также должны смотреть на рейтинги и очередь, потому что есть девушки, которые выступают действительно хорошо и заслуживают того, чтобы драться, понимаете?» — приводит слова Силвы MMA Fighting.