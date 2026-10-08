Дана Уайт рассказал, что поможет Алексу Перейре закрепиться в тяжёлом весе

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос, что ему нужно увидеть от бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе Алекса Перейры, чтобы убедиться, что бразилец соответствует тяжёлому дивизиону.

«Победа. Победа поможет», — сказал Уайт в интервью для канала UFC on Paramount+ на YouTube.

В декабре Перейра проведёт второй бой в тяжёлом весе с Сергеем Павловичем на UFC 335. Перейра отказался от пояса в полутяжёлом весе ради перехода в тяжёлый дивизион.

На счету бразильца 13 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В своём последнем бою, который прошёл 14 июня, он проиграл Сирилю Гану техническим нокаутом. После поражения от француза возникли вопросы о его будущем в этом дивизионе.