Чемпионка UFC Cилва рассказала, с кем бы подралась, кроме Шевченко

29-летняя бразильская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Наталия Силва рассказала, в поединке против кого хотела провести защиту своего титула.

«Поединок с [Алексис] Грассо или [Эрин] Блэнчфилд? Дивизион полон сильных, талантливых девушек, и я здесь, чтобы драться и защищать титул против кого угодно. Защита титула в Бразилии? Вау, это было бы здорово. Представьте, провести бой здесь, в Бразилии? Мои бразильские болельщики просят об этом всё время — чтобы я дралась дома. Никогда не дралась в UFC дома. Представьте эту толпу, которая просто сходит с ума, весь этот адреналин. Ах, было бы здорово, если бы в UFC провели турнир здесь, в Бразилии, и я бы действительно очень хотела драться», — приводит слова Силвы MMA Fighting.