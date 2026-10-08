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Чемпионка UFC Cилва рассказала, с кем бы подралась, кроме Шевченко

Чемпионка UFC Cилва рассказала, с кем бы подралась, кроме Шевченко
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29-летняя бразильская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Наталия Силва рассказала, в поединке против кого хотела провести защиту своего титула.

«Поединок с [Алексис] Грассо или [Эрин] Блэнчфилд? Дивизион полон сильных, талантливых девушек, и я здесь, чтобы драться и защищать титул против кого угодно. Защита титула в Бразилии? Вау, это было бы здорово. Представьте, провести бой здесь, в Бразилии? Мои бразильские болельщики просят об этом всё время — чтобы я дралась дома. Никогда не дралась в UFC дома. Представьте эту толпу, которая просто сходит с ума, весь этот адреналин. Ах, было бы здорово, если бы в UFC провели турнир здесь, в Бразилии, и я бы действительно очень хотела драться», — приводит слова Силвы MMA Fighting.

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