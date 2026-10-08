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Арман Царукян проведёт бой с бывшим бойцом Bellator на турнире RAF в Абу-Даби

Арман Царукян проведёт бой с бывшим бойцом Bellator на турнире RAF в Абу-Даби
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян получил соперника на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби, который состоится 14 ноября на «Этихад Арене». Царукян встретится с бывшим бойцом Bellator Нейманом Грейси. Для Армана это будет второй поединок в RAF за три недели: 24 октября он возглавит турнир RAF 14, где его соперником станет Диллон Дэнис.

Грейси во втором выступлении в RAF постарается реабилитироваться после поражения от Шарабутдина Магомедова на турнире организации в Москве в сентябре.

В последнем бою в UFC Царукян нокаутировал Маурисио Руффи в первом раунде на UFC 331 в сентябре. После этой победы он приблизился к получению титульного боя в лёгком весе UFC.

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