Лерой Данкан видит себя кандидатом на титул Стрикленда в случае победы над Алленом

31-летний британский боец UFC Кристиан Лерой Данкан заявил, что не удивится титульному бою в случае победы над американцем Бренданом Алленом на турнире промоушена 11 октября.

«Титульный бой в случае победы над Алленом? Не вижу причин, почему нет. Хорошее выступление в эти выходные — и всё возможно. Я чувствую, что готов, и я позабочусь о том, чтобы быть готовым к тому моменту, когда он придёт. Но да, посмотрим, как всё сложится, и если это один из вариантов, то мы готовы.

Отличное выступление и победа в эти выходные определённо ставит нас в топ дивизиона. Брендан Аллен, будучи четвёртым в рейтинге, теперь ставит нас в эту категорию титульных претендентов. У нас есть Стрикленд и Имавов, которые, как предполагается, будут драться следующими за пояс, и у нас есть Дрикус [дю Плеси] среди этой смеси бывших чемпионов; было бы здорово затем вписать своё имя в этот список на высшем уровне. В этом году я дрался с Романом [Долидзе], будучи бойцом топ-15, Каннонье — боем топ-10, а теперь Брендан Аллен — топ-5, так что естественным продолжением этого был бы бывший чемпион. Я готов к тому, что придёт, но именно туда устремлён мой взгляд», — приводит слова Лероя Данкана MMA Fighting.