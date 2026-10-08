Брендан Аллен: Чимаев может встретиться с победителем боя Стрикленд — Имавов

Американский боец UFC Брендан Аллен заявил, что до него доходят слухи о возможном бое бывшего чемпиона UFC, уроженца Чечни Хамзата Чимаева с победителем пары Шон Стрикленд — Нассурдин Имавов, и назвал свой следующий шаг в случае победы над Данканом.

«До меня доходят слухи, что Хамзат Чимаев может встретиться с победителем боя между Шоном Стриклендом и Нассурдином Имавовым, поэтому, если я побью Данкана, следующим логичным соперником для меня будет Дрикус дю Плесси», — приводит слова Аллена MMA Junkie в социальной сети Х.

Хамзату Чимаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году. Становился чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).