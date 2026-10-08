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Тренер Двалишвили и Стерлинга высказался о бойцовском стиле Алекса Перейры

Тренер Двалишвили и Стерлинга высказался о бойцовском стиле Алекса Перейры
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Тренер Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга Рэй Лонго поделился мнением о бразильском бойце UFC Алексе Перейре.

«Мне нравится Алекс. Я очень люблю его как бойца, но нужно быть объективным. Я не увидел ничего, что заставило бы меня поверить, что он победит Гана в реванше. Разница в размерах, в передвижении… У Перейры есть сила, но он любит драться с опущенными руками.

Он любит получать и отвечать сопернику. Но эти парни, думаю, слишком большие. Посмотрим, как у него всё сложится в поединке против Сергея [Павловича]. Думаю, этот бой будет для Перейры очень тяжёлым. Не думаю, что он может позволить себе пропускать от этих парней», – приводит слова Лонго MMA Fighting.

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