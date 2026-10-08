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Боец UFC Аллен: в бою со Стриклендом Чимаев не был самим собой

Боец UFC Аллен: в бою со Стриклендом Чимаев не был самим собой
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Американский боец UFC Брендан Аллен считает, что бывший чемпион промоушена Хамзат Чимаев был не в лучшей форме в титульном поединке против Шона Стрикленда на UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Не думаю, что Стрикленд победил в том поединке. Говоря за Хамзата [Чимаева], с которым я тренировался – в тот вечер он был совсем не тем, кем на самом деле является. Тот Хамзат, с которым я тренировался, финишировал бы Хамзата из поединка со Стриклендом за 90 секунд», – приводит слова Аллена Freak MMA в социальной сети Х.

Хамзату Чимаеву 32 года. Уроженец Чечни дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году. Становился чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

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