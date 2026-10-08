Экс-чемпион UFC Уиттакер сделал прогноз на бой Павлович — Перейра

Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе.

«Мне кажется, Павлович слишком медленный. Перейра его разберёт. Думаю, всё закончится быстро. Павлович в последнем поединке выглядел очень круто, но Перейра в стойке слишком хорош. Сейчас он чуть больше привык к тяжёлому весу, будет двигаться лучше. И Алексу достаточно попасть один раз, а по Сергею уже попадали и раньше.

Я бы предположил, что бой закончится в первом раунде. Павловичу тяжело против кикбоксёров, ему каждый раз отбивают переднюю ногу. И его стойка будет удобной для Алекса. Я ставлю на Перейру. Хотя всегда есть шанс, что Павлович выбросит какую-нибудь закидушку, попадёт и отправит Алекса спать», — сказал Уиттакер в своём подкасте на YouTube.