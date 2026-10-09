15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хокит — Волкову: ты заработаешь право подраться со мной, когда я уже буду чемпионом

Хокит — Волкову: ты заработаешь право подраться со мной, когда я уже буду чемпионом
Комментарии

Боец UFC Джош Хокит отреагировал на слова россиянина Александра Волкова, который ранее заявил, что потенциальный титульный поединок против американца был бы для него самым лёгким.

«Волков говорит, что легко меня побьёт. Это забавно, но у него не будет шанса это проверить. Я только что побил [Кёртиса] Блэйдса и [Деррика] Льюиса, а Волков проиграл им обоим. Теперь он дерётся с [Ризваном] Куниевым, которого побил Блэйдс. Плюс он еле-еле одолел [Жаилтона] Алмейду, которого Блэйдс уничтожил.

А я прикончу Сириля Гана, которому Волков проиграл дважды. 0 досрочных побед, просто скукота. Когда ты заработаешь право подраться со мной, я уже буду доминировать как чемпион тяжёлого веса. Когда я представляю себе бой, который смотреть скучнее, чем сохнущую краску, то у меня перед глазами возникает именно Волков», — написал Хокит на своей странице в соцсетях.

Материалы по теме
Александр Волков заявил, что надеется на победу Джоша Хокита в бою с Сирилем Ганом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android