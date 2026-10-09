Хокит — Волкову: ты заработаешь право подраться со мной, когда я уже буду чемпионом

Боец UFC Джош Хокит отреагировал на слова россиянина Александра Волкова, который ранее заявил, что потенциальный титульный поединок против американца был бы для него самым лёгким.

«Волков говорит, что легко меня побьёт. Это забавно, но у него не будет шанса это проверить. Я только что побил [Кёртиса] Блэйдса и [Деррика] Льюиса, а Волков проиграл им обоим. Теперь он дерётся с [Ризваном] Куниевым, которого побил Блэйдс. Плюс он еле-еле одолел [Жаилтона] Алмейду, которого Блэйдс уничтожил.

А я прикончу Сириля Гана, которому Волков проиграл дважды. 0 досрочных побед, просто скукота. Когда ты заработаешь право подраться со мной, я уже буду доминировать как чемпион тяжёлого веса. Когда я представляю себе бой, который смотреть скучнее, чем сохнущую краску, то у меня перед глазами возникает именно Волков», — написал Хокит на своей странице в соцсетях.