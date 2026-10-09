Имам Хатаев в первом раунде нокаутировал Пэдрэйга Маккрори на турнире в Канаде

В ночь с 8 на 9 октября на арене «Capitole de Quebec» в Квебеке, Канада, прошёл большой боксёрский вечер. В рамках турнира россиянин Имам Хатаев провёл поединок с представителем Северной Ирландии Пэдрэйгом Маккрори.

Бой закончился победой Хатаева нокаутом в первом раунде.

Имам Хатаев в своей профессиональной карьере выиграл 13 боёв из 14 (12 побед нокаутом). Единственное поражение в поединке с кубинцем Дэвидом Моррелем боксёр потерпел раздельным решением судей (95-94, 93-96, 94-95).

Его соперник потерпел третье поражение в карьере. Также в его карьере 20 побед, из которых 10 были одержаны досрочно.