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Владимир Шишкин — Вилкенс Матье, турнир в Канаде, 9 октября, бокс, результаты

Шишкин проиграл Матье раздельным решением судей
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В ночь с 8 на 9 октября на арене «Capitole de Quebec» в Квебеке, Канада, проходит большой боксёрский вечер. В соглавном событии вечера россиянин Владимир Шишкин провёл поединок с представителем Канады Вилкенсом Матье.

Поединок продлился 10 раундов. Шишкин проиграл Матье раздельным решением судей.

Владимир Шишкин — российский боксёр. Профессиональный рекорд — 17-2-0 (11 побед нокаутом). Выступает с 2016 года. Тренируется и базируется во Флориде.

Вилкенс Матье — канадский боксёр. Спортсмен остаётся непобеждённым профессионалом с рекордом 16-0-0 (11 побед нокаутом). Начал профессиональную карьеру в 2023 году.

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