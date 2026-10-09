«Об этом все молчат». Стрикленд жёстко раскритиковал UFC, заявив о намерении уйти из лиги

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд жёстко раскритиковал североамериканский промоушен, подтвердив свои намерения уйти из ММА и перейти в бокс.

«Позвольте кое-что сказать про UFC, то, о чём все молчат. Вот вы смотрите на на этих чемпионов, на этих настоящих дикарей. Они правят дивизионом, потом терпят поражение, затем возвращаются. Потом дерутся ещё раза три-четыре и их вырубают к чертям.

Ты думаешь: «А что с ним случилось?» И понимаешь, с ними случилась UFC. В лиге не платят столько, чтобы ты мог завязать и сказать: «Братан, всё, жизнь удалась». В UFC строят собственное наследие, держат тебя на месте, однако не платят достаточно, так что приходится возвращаться и разрушать уже своё наследие.

Я не хочу этим заниматься, пацаны. Мне это больше не интересно. Хочу боксировать и взять титул по боксу. Так что пытаемся это уладить. Но если в UFC заявят, что не пойдут на этот шаг и заставят меня драться, то без проблем. Буду просто втыкать и отходить. Будете меня освистывать? Да я сам стану гудеть вместе с вами. Заберу свой чек и пойду дальше», — сказал Стрикленд в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 328, Стрикленд победил раздельным решением судей Хамзата Чимаева.