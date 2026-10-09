«Легко побью Опетайю». Шон Стрикленд заявил о готовности перейти в бокс

Чемпион UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд сообщил о готовности к переходу в профессиональный бокс, дав предварительное согласие на поединок с непобеждённым чемпионом мира по версии The Ring и Zuffa Boxing в полутяжёлом весе австралийцем Джеем Опетайей.

«Я дрался за пояс четыре раза, дважды его брал. Да я уже с половиной дивизиона передрался. Хочу боксировать. Даже ММА уже не занимаюсь, просто боксирую. Джейк Пол хочет отвалить мне мешок бабла за бой с ним, но у меня контракт и в таком случае могу пойти в Zuffa Boxing. Пойду туда и побью вашего чемпиона в крузервейте (имеется в виду непобеждённый Джей Опетайя. — Прим. «Чемпионата».), легко», — приводит слова Стрикленда портал Bloody Elbow.