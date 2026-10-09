Деонтей Уайлдер может сразиться с непобеждённым чемпионом мира в декабре — инсайдер

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер может провести следующий поединок с непобеждённым чемпионом мира по версии The Ring и Zuffa Boxing в полутяжёлом весе австралийцем Джеем Опетайей в рамках масштабного боксёрского вечера, который пройдёт 11 декабря в Кардиффе, Уэльс. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер журнала The Ring Майк Коппинджер на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, поединок планируют провести в супертяжёлом весе.

Напомним, главным событием шоу станет противостояние именитых представителей Великобритании Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.